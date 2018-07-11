Харассмент от вожатых: дети в лагерях в опасности

Дети в опасности: смерти и травмы в летних лагерях

С начала лета следователи зафиксировали «значительное количество трагических происшествий с детьми». Статистика за прошлые годы свидетельствует, что речь идет о сотнях ЧП. Зачастую они происходят в летних лагерях, куда родители отправляют детей позагорать и пообщаться со сверстниками. Однако они не подозревают, что отдых их ребенка может закончиться несчастьем. Слишком высокие физические нагрузки, домогательства со стороны вожатых и пищевые отравления — «Газета.Ru» рассказывает об угрозах, с которыми дети могут столкнуться в таких лагерях.

Непосильная ноша

Следственный комитет РФ выразил обеспокоенность «значительным количеством трагических происшествий с детьми», случившихся в России с начала летнего сезона. По данным за прошлый год, в результате несчастных случаев пострадали более 630 детей, оставшихся без надзора родителей: это больше, чем за лето 2016 года, когда произошло почти 600 аналогичных инцидентов.

Самыми распространенными причинами травм и гибели детей было утопление, электротравмы, происшествия на заброшенных стройках и других объектах, а также падение на детей футбольных ворот.

В этом году, опасаются в ведомстве, ситуация может повториться. «Только в июне в Волгоградской, Костромской, Калининградской, Ростовской, Тамбовской, Тюменской областях, Ставропольском, Краснодарском краях, Республике Мордовия и других отмечены случаи гибели несовершеннолетних при купании в водоемах», — сообщает СК.

Особое внимание следователи призвали уделять ситуации в детских лагерях, где за весь сезон, как предполагается, отдохнут около 5 млн школьников. «Следует отметить, что на сегодняшний день три четверти лагерей организуется на базе обычных общеобразовательных школ, в которых дети проводят лишь небольшую часть летнего времени, оставаясь практически безнадзорными в оставшееся время, что зачастую приводит к различным негативным последствиям», — добавляют в ведомстве.

Правоохранители уже выявили несколько преступных эпизодов. Так, в Свердловской области 39-летняя начальница второй смены летнего лагеря в помещении школы раньше положенного времени отпустила подопечных, не сказав об этом их родителям. В результате шестилетний мальчик отправился купаться на местную реку и утонул. Женщине грозит уголовное наказание за халатность.

Башкирии суд приговорил к трем годам условно и лишению права занимать руководящие должности в сфере образования бывшего начальника палаточного военно-спортивного лагеря. Мужчина не уследил за 12-летним мальчиком: тот нырнул в воду и ударился головой о каменное дно реки, получив при этом тяжелую травму. Школьник выжил, но проходит длительную реабилитацию.

25 июня следователи Челябинской области сообщили о смерти 13-летнего воспитанника детского дома. Тело ребенка обнаружили в вечернее время на территории одного из детских лагерей города Миасс . По данным СК, во время игры у мальчика произошел эпилептический приступ. Его доставили в реанимацию, однако медикам не удалось его спасти.

Еще одна трагедия произошла тремя днями ранее в детском оздоровительном лагере в Волгоградской области . 12-летний школьник на следующее после приезда утро пришел на разминку. Как рассказывала директор лагеря, он пробежал три круга на спортплощадке, после чего начал подтягиваться на турнике. На седьмом подтягивании мальчик внезапно побледнел и начал терять сознание. Тренер отнес его в медпункт, оттуда же вызвали «скорую», но врачи не смогли спасти жизнь школьника.

Турник привел не к одной детской смерти. 7 июня еще один школьник — уже из башкирского города Кумертау — скончался во время подтягиваний в летнем лагере. По словам очевидцев, восьмилетний школьник после упражнения схватился за грудь и упал на маты. Старшие вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.

Позже выяснилось, что мальчик страдал заболеванием сердца.

Как объяснили «Газете.Ru» в Минздраве , ребенок может попасть в лагерь только при наличии справки. Перед оформлением путевки врач оценивает состояние ребенка, узнает об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, прививках, рекомендациях по приему лекарств и спецпитанию, а также изучает его медкарту, где отображены результаты проведенных ранее медосмотров. Если требуется, то родители передают в медицинскую часть лагеря необходимые лекарства.

При оформлении путевки родители башкирского школьника предоставили справку о физнагрузках средней степени, однако руководство лагеря по какой-то причине не было оповещено о болезни ребенка и позволило ему переносить нагрузку, несоизмеримую с диагнозом.

Некоторые родители считают, что взрослые люди могут отправлять ребенка в детский лагерь, скрывая его заболевания. Тем самым они якобы защищают ребенка от участи изгоя в коллективе. В Минздраве подчеркнули, что сокрытие родителями диагноза ребенка, требующего специальных методов диагностики, может привести к неблагоприятным последствиям.

Харассмент от вожатых

Нередко в российских лагерях встречаются случаи и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, констатировали в СК. Так, в начале июля в Красноярском крае 47-летний вожатый изнасиловал 11-летнюю девочку. Мужчина не имеет педагогического образования — ранее он работал на одном из химических комбинатов. Вожатым решил стать на время летнего отпуска. «Сейчас следователи выясняют, каким образом человек без профильного образования, с нездоровыми сексуальными склонностями оказался сотрудником детского учреждения и был допущен к работе с детьми», — отмечается в сообщении ведомства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В марте этого года суд приговорил к 15 годам лишения свободы вожатого, который растлевал мальчиков в лагерях под Нижним Новгородом. Близятся к окончанию расследования дел в Ярославской, Ростовской, Тверской областях и Краснодарском крае . Мальчиков и девочек, отдыхавших там, либо насиловали, либо снимали их на камеру, а затем выкладывали снимки в интернет, причем преступление совершали как сами вожатые, так и лица, вообще не имевшие отношения к лагерю.

В ходе расследования выяснялось, что ряд руководителей в детских лагерей даже не проверяли у сотрудников обязательные для приема на работу вожатыми документы, в том числе и справку об отсутствии судимости. «Кроме того, в ряде случаев установлено, что администрация лагерей не приняла достаточных мер для ограждения территории лагеря. В этом случае преступления сексуального характера совершали лица, которые свободно проникли на территорию детского учреждения ввиду отсутствия необходимого и надежного ограждения»,

В любом случае, ответственность несут не только непосредственные исполнители преступления, но и руководство лагеря, работники местных министерств образования и другие люди, которые должны следить за безопасностью детей.

Отравились котлетами «Здоровье»

Еще одна опасность, с которой могут столкнуться дети в летних лагерях — это пищевое отравление. Дети едят четыре-пять раз в день, температура воздуха высокая, а персонал, обслуживая сотни детей в час, иногда не успевает следить за санитарными условиями.

8 июля был досрочно закрыт лагерь в Удмуртии , где ранее, по сообщениям прокуратуры , отравились 20 детей, двоих пришлось госпитализировать.

5 июля отравление произошло в лагере в Верхней Пышме. Троих госпитализировали в местную больницу с острой кишечной инфекцией. Носителями норовируса и стафилококка оказались сотрудники пищеблока лагеря.

Много пострадавших от отравления было в детском оздоровительном лагере в Свердловской области.

8 июня дети возрасте от 7 до 12 лет и вожатые — всего 64 человека — обратились к медикам с жалобами на боль в животе, рвоту и недомогание.

Их госпитализировали. Региональный СК возбудил уголовное дело, начал проверки в лагере и приостановил его деятельность до выяснения причин произошедшего.

Причиной отравления 64 человек могли стать творожно-рисовая запеканка или говяжьи котлеты «Здоровье». Об этом сообщили в областном управлении СК по Свердловской области.

Спустя пять дней после ЧП на Урале стало также известно об отравлении в севастопольском детском лагере. Роспотребнадзор выяснил, что причиной заболевания 20 человек стали нарушения санитарно-эпидемиологического режима в столовой, несоблюдение личной гигиены, нарушение технологии приготовления пищи и мытья посуды. Кроме того, специалисты обнаружили золотистый стафилококк у некоторых сотрудников оздоровительного учреждения.

Отметим, что в 2017 году через суд было закрыто 55 лагерей, которые нарушили санитарно-эпидемиологические требования, отстранены от работы в связи с этим 620 человек. Более 120 млн рублей — такова общая сумма штрафов за летнюю кампанию предыдущего года.

Не оздоровительный лагерь

Особое внимание сфере детского отдыха в России стали уделять после трагедии на Сямозере. 18 июня 2016 года в Пряжинском районе Карелии два туристических каноэ с детьми попали в шторм на озере и перевернулись. На лодках было четыре инструктора в возрасте от 17 до 19 лет и 47 детей 2002-2004 годов рождения — все они из Москвы . В результате проишествия погибли 14 детей.

О ЧП местным жителям рассказала 14-летняя школьница — она спасла нескольких сверстников, после чего доплыла до ближайшего поселка и позвала на помощь.

Согласно версии следствия, бывшие директор, координатор и два экс-инструктора лагеря «Парк-отель Сямозеро», зная о штормовом предупреждении в большинстве районов республики, не отменили водный поход и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одна из лодок была неисправна и перегружена, а дети не были обеспечены спасательными жилетами подходящего размера.

На суде свою вину признал лишь экс-координатор лагеря Вадим Виноградов . Остальные пять подсудимых заявили о своей невиновности.

Российский президент Владимир Путин 20 июня 2018 года призвал кабинет министров уделить особое внимание организации детского летнего отдыха. Он также попросил премьера Дмитрия Медведева и глав регионов дополнительно проработать вопросы по устранению недостатков в организации детского летнего отдыха.

Отметим, что в апреле Госдума приняла закон, ужесточающий требования к организации детского отдыха. Согласно ему, лагеря могут обязать заключать типовой договор, в котором прописана информация об условиях отдыха ребенка.

Кроме того, реестр областных учреждений, обеспечивающих детский отдых, должен стать публичным. Также в регионах предлагается утвердить список туристических маршрутов, которые рекомендованы детским группам.