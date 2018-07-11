Выпускники школ назвали предпочтения в выборе профессии

Названы самые привлекательные профессии для выпускников школ

При выборе профессии большинство абитуриентов в 2018 году отдают предпочтение юриспруденции, социологии, экономике и журналистике, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ . Как сообщается, министерство провело опрос среди выпускников о предпочтениях в выборе профессии.

Лидерами стали науки об обществе — юристы, социологи, журналисты, экономисты и так далее. На втором месте инженерные направления. Третье место досталось математике и естественным наукам.

Примерно 5% респондентов еще не определились с выбором.

В опросе, как отмечается, участвовали более 5 тысяч человек.