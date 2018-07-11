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Осужденным разрешат трудиться на воле
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Осужденным разрешат трудиться на воле 

360tv.ru 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Тысячи осужденных смогут трудиться за пределами колоний‐поселений и исправительных центров, в которых они отбывают назначенное судом наказание. Такой законопроект сенаторов Совфеда думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал 11 июля к принятию в первом чтении, сообщила «Парламентская газета».
Поправки хотят внести в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. По словам сенатора Дмитрия Шахотина, ставшего одним из авторов документа, речь идет о тех, кто приговорен к принудительным работам или отбывает наказание в колониях-поселениях. Они получат возможность работать на воле при согласии администрации органов ФСИН.
«Если наш законопроект примут, то от 11 до 15 тысяч человек смогут воспользоваться такой возможностью», — объяснил Шахотин.
Председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников назвал законопроект нужным и важным. Он уверен, что эта инициатива поможет в социализации осужденных.
Мужчина, отбывавший наказание в курганской колонии, умудрился сбежать по простыням. Он связал их между собой и спустился с четвертого этажа.
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