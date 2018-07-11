Осужденным разрешат трудиться на воле

Тысячи осужденных смогут трудиться за пределами колоний‐поселений и исправительных центров, в которых они отбывают назначенное судом наказание. Такой законопроект сенаторов Совфеда думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал 11 июля к принятию в первом чтении, сообщила « Парламентская газета ».

Поправки хотят внести в Уголовно-исполнительный кодекс РФ . По словам сенатора Дмитрия Шахотина, ставшего одним из авторов документа, речь идет о тех, кто приговорен к принудительным работам или отбывает наказание в колониях-поселениях. Они получат возможность работать на воле при согласии администрации органов ФСИН

«Если наш законопроект примут, то от 11 до 15 тысяч человек смогут воспользоваться такой возможностью», — объяснил Шахотин.

Мужчина, отбывавший наказание в курганской колонии, умудрился сбежать по простыням. Он связал их между собой и спустился с четвертого этажа.