Директор школы навлекла гнев родителей фотографией

Директриса прикинулась инвалидом и навлекла гнев родителей

Директор британской начальной школы Джо Сэдлер (Jo Sadler) поставила на аватар в Facebook фотографию в инвалидном кресле, чем вызвала гнев родителей учеников. Об этом сообщает The Mirror.

Снимок был сделан на автомобильной парковке. На изображении Сэдлер смеется, сидя в инвалидной коляске. В комментариях к аватару друзья женщины пошутили, что теперь женщина стала «особенной», поэтому заслуживает «особенно много» лайков.

На фотографию быстро обратили внимание родители школьников, которые состояли в специальной группе в Facebook. Они заявили, что действия директрисы были «крайне неуместными и разочаровывающими», а комментарии носили «уничижительный характер».

В итоге обеспокоенные родители отправили в школу коллективное письмо с официальной жалобой на Сэдлер, обвинив ее в подрыве репутации учебного заведения. Они также назвали поведение директрисы оскорбительным по отношению к детям с инвалидностью.

Сотрудница школы заявила, что сфотографировалась в кресле, когда помогала другу-инвалиду. Снимок был сделан в память о том дне, а женщина не собиралась никого обидеть. В итоге она удалила спорный снимок из соцсети и извинилась перед обиженными пользователями.