Ещё
Директор школы навлекла гнев родителей фотографией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директриса прикинулась инвалидом и навлекла гнев родителей 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Jo Sadler / facebook
Директор британской начальной школы Джо Сэдлер (Jo Sadler) поставила на аватар в Facebook фотографию в инвалидном кресле, чем вызвала гнев родителей учеников. Об этом сообщает The Mirror.
Снимок был сделан на автомобильной парковке. На изображении Сэдлер смеется, сидя в инвалидной коляске. В комментариях к аватару друзья женщины пошутили, что теперь женщина стала «особенной», поэтому заслуживает «особенно много» лайков.
На фотографию быстро обратили внимание родители школьников, которые состояли в специальной группе в Facebook. Они заявили, что действия директрисы были «крайне неуместными и разочаровывающими», а комментарии носили «уничижительный характер».
В итоге обеспокоенные родители отправили в школу коллективное письмо с официальной жалобой на Сэдлер, обвинив ее в подрыве репутации учебного заведения. Они также назвали поведение директрисы оскорбительным по отношению к детям с инвалидностью.
Сотрудница школы заявила, что сфотографировалась в кресле, когда помогала другу-инвалиду. Снимок был сделан в память о том дне, а женщина не собиралась никого обидеть. В итоге она удалила спорный снимок из соцсети и извинилась перед обиженными пользователями.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии4  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговики захотели контролировать счета россиян153
Греция высылает российских дипломатов281
«Северный поток» остановят через неделю69
Пенсионный возраст для женщин могут снизить322
Центр Киева блокирован машинами12
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Личный счет
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение