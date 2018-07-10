Русских назвали «генетическим отклонением»

Латышский фантаст назвал русских «генетическим отклонением»

Писатель-фантаст из Латвии Дидзис Седлениекс заявил, что русские — это «существа низшего интеллектуального уровня», которые являются «генетическим отклонением от общечеловеческих ценностей».

«Презрительным словом русские или чуть более толерантным русскоязычные обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques вне зависимости от национальности», — написал он в соцсетях, добавив, что русские — «это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей», сообщает NewsBalt.

Седлениекс продолжил, что у «этих существ» ничего ценного нет, в том числе не является ценностью «человеческая жизнь».

«Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить», — заключил писатель.

Заявление фантаста прокомментировал лидер Русской общины Риги Руслан Панкратов, который заметил, что любого цивилизованного человека в Европе подобные высказывания как минимум шокировали бы, «но не в Латвии».

«Люди, которые призывают к физическим расправам над людьми других национальностей, мечтая о их повешении, сжигании, насильственной ассимиляции, сравнивая их с фекалиями, вшами, а теперь и умственно отсталыми стали для Латвии абсолютной нормой», — заявил Панкратов.

По его словам, подобные вещи говорят не маргиналы, а «историки, депутаты Сейма, а теперь примкнувшая к ним творческая интеллигенция в виде латышских писателей фантастов».

«У них это называется культурой и борьбой за свободу. Мы уверены, что латвийская служба государственной безопасности (СГБ) целенаправленно поджигает межэтнический конфликт, сея страх за будущее в этой стране», — сказал лидер Русской общины.

Он пообещал обратиться с официальным письмом в главную спецслужбу страны с требованием дать правовую оценку высказываниям Седлениекса. Однако Панкратов выразил уверенность, что СГБ не найдет в этом «никаких признаков разжигания национальной розни».