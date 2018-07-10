Казань наградили в Сингапуре

На Всемирном саммите городов в Сингапуре прошла церемония вручения премии Ли Куан Ю, сообщает «Реальное время».
Казань получила специальную номинацию в области развития городов. По решению совета премии, столица Татарстана была выбрана для особого упоминания.
Как рассказали в пресс-службе казанской мэрии, в жюри входили представители Швеции, Дании, Сингапура, Новой Зеландии, Китая.
Ранее телеканал «360» сообщал, что посол Словакии в России Петер Припутен встретился с врио главы Красноярского края Александром Уссом и мэром Красноярска Сергеем Ерёминым.