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Казань наградили в Сингапуре
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Казань получила премию на Всемирном саммите городов в Сингапуре 

RT на русском 15 часов назад
Фото: ТАСС
На Всемирном саммите городов в Сингапуре прошла церемония вручения премии Ли Куан Ю, сообщает «Реальное время».
Казань получила специальную номинацию в области развития городов. По решению совета премии, столица Татарстана была выбрана для особого упоминания.
Как рассказали в пресс-службе казанской мэрии, в жюри входили представители Швеции, Дании, Сингапура, Новой Зеландии, Китая.
Ранее телеканал «360» сообщал, что посол Словакии в России Петер Припутен встретился с врио главы Красноярского края Александром Уссом и мэром Красноярска Сергеем Ерёминым.
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