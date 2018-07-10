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«Морское чудище» выловили возле Чили
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«Морское чудище» выловили возле Чили 

Рамблер 2 часа назад
Чилийские рыбаки были ошеломлены уловом и даже не сразу поняли, что они подняли на борт. Моряки из города Икика, вышедшие на промысел в Тихий океан, выловили гигантскую змею, которая серьёзно напугала их. Чуть позднее опытные коллеги разъяснили рыбакам, что их трофей — сельдяной король. Этот вид внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из обитающих сегодня на планете костных рыб. Самый крупный представитель, попадавший в руки человека, имел длину 11 метров и весил 270 килограммов. Пойманный рыбаками из Чили сельдяной король, по предварительным оценкам, весит около 150 килограммов. Любопытно, что сельдяной король предпочитает плавать головой вверх, удерживая тело почти в вертикальном положении. В пищу сельдяной король не годится, мясо у него невкусное и от него часто отказываются даже животные.
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