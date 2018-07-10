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Медведев рассказал о нацпроете «Здоровье»
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Медведев рассказал о нацпроете «Здоровье» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальный проект "Здоровье" охватывает практически все сферы здравоохранения — от первичной помощи до профильного образования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Проект подготовлен Минздравом, он носит комплексный характер, включает в себя восемь составляющих, восемь проектов. Они охватывают практически все сферы нашего здравоохранения — от развития первичной медико-санитарной помощи, а именно на этом этапе часто определяется, какая помощь нужна пациенту в дальнейшем, до развития профильного образования и экспорта медицинских услуг", — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию приоритетных проектов.
Российский премьер подчеркнул, что одна из ключевых задач национального проекта — снижение смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Медведева, с этой целью будут создаваться центры амбулаторной онкологической помощи, пройдет переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, будет вестись масштабная профилактика сосудистых заболеваний.
Медведев отметил, что в проект будет включено развитие детского здравоохранения.
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