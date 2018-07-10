Поиск запрещенной информации доверят волонтерам

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Волонтеров могут привлечь к поиску запрещенной информации в интернете 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил привлекать волонтеров к поиску запрещенной информации в интернете, а также к профилактике наркомании и подростковой преступности.
"Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности, партнёрские отношения можно выстраивать не только в рамках помощи людям, которые пропали без вести, но и строить партнёрские отношения в мониторинге интернета по поиску запрещенной информации, по профилактике наркомании, подростковой преступности", — сказал Колокольцев, выступая на первом Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов.
Он добавил, что МВД в каждом втором российском регионе уже заключило соглашение о совместной работе с волонтерскими организациями по поиску пропавших людей.
"Насколько широко и быстро будут развернуты поисковые мероприятия, насколько качественно будет организована эта работа, тем больше будет спасено человеческих жизней", — подчеркнул глава министерства.
По его словам, в 2017 году при содействии волонтеров найдены несколько тысяч человек, треть из них — дети.
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