Ещё
Завещания будут составлять по-новому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон о совместных завещаниях 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: ТАСС
Госдума во вторник на пленарном заседании приняла закон о расширении возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти — в частности, о введении правил совместных завещаний супругов и наследственных договоров.
Авторами проекта также выступают депутаты Ирина Белых ("Единая Россия"), Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"), Юрий Синельщиков (КПРФ).
Согласно закону, в совместном завещании супруги вправе по своему обоюдному усмотрению завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в указанных наследственных массах; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц.
При этом, как отмечается, такое завещание утрачивает свою силу в случаях прекращения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.
Наследственный договор, согласно документу, представляет собой соглашение о будущем наследстве между возможным наследодателем с одной стороны и возможными наследниками — с другой. Такой договор может заключаться с любым лицом, а его условия будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя, в том числе при соблюдении определенных требований.
Согласно закону, право на обязательную долю сохраняется как в совместных завещаниях, так и в наследственных договорах.
Последние новости
Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление 400-летняя война с Россией: украинское телевидение удивило зрителей
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО появится новый член115
Украина предложила России ядерную сделку191
Россиянам готовят новый налог176
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки315
Багдасарян предложили лишить гражданства118
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение