Госдума приняла закон о совместных завещаниях

Госдума во вторник на пленарном заседании приняла закон о расширении возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти — в частности, о введении правил совместных завещаний супругов и наследственных договоров.

Согласно закону, в совместном завещании супруги вправе по своему обоюдному усмотрению завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в указанных наследственных массах; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц.

При этом, как отмечается, такое завещание утрачивает свою силу в случаях прекращения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

Наследственный договор, согласно документу, представляет собой соглашение о будущем наследстве между возможным наследодателем с одной стороны и возможными наследниками — с другой. Такой договор может заключаться с любым лицом, а его условия будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя, в том числе при соблюдении определенных требований.

Согласно закону, право на обязательную долю сохраняется как в совместных завещаниях, так и в наследственных договорах.