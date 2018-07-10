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Госдума приняла закон о совместных завещаниях
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Госдума приняла закон о совместных завещаниях 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума во вторник на пленарном заседании приняла закон о расширении возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти — в частности, о введении правил совместных завещаний супругов и наследственных договоров.
Авторами проекта также выступают депутаты Ирина Белых ("Единая Россия"), Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"), Юрий Синельщиков (КПРФ).
Согласно закону, в совместном завещании супруги вправе по своему обоюдному усмотрению завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в указанных наследственных массах; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц.
При этом, как отмечается, такое завещание утрачивает свою силу в случаях прекращения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.
Наследственный договор, согласно документу, представляет собой соглашение о будущем наследстве между возможным наследодателем с одной стороны и возможными наследниками — с другой. Такой договор может заключаться с любым лицом, а его условия будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя, в том числе при соблюдении определенных требований.
Согласно закону, право на обязательную долю сохраняется как в совместных завещаниях, так и в наследственных договорах.
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