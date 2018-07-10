Вышла новая серия «Простоквашино»

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«Союзмультфильм» представил четвертую серию «Возвращения в Простоквашино» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: кадр видео
Премьера четвертой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" состоялась на официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм": в новом эпизоде рассказывается о том, как кот Матроскин пытался похудеть, сообщает пресс-служба студии.
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Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал.
Четвертая серия "Возвращения в Простоквашино" получила название "Диета Матроскина".
"Герои получают посылку с разнообразными подарками. Все рады обновкам, только Матроскин немного расстроен. Модная пижама безнадежно мала, и он решает похудеть. К сожалению, сбросить вес оказывается не просто. Тогда Дядя Фёдор и Шарик находят верный способ решить проблему. Вера Павловна и грызун Тама-Тама тоже подключаются. В конце концов фирменная уверенность в себе возвращается к Матроскину", — говорится в описании серии.
В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.
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