Бурятию накрыл мощный снегопад 

В Окинском районе Бурятии внезапно выпал снег. Аномальные для июля осадки впервые были зафиксированы в горах еще в воскресенье, а затем повторились и в понедельник. Причем, завалило уже село Боксон.
Местные жители начали делиться живописными летними пейзажами в соцсетях. Кто-то сетовал, что толщина снега достигла трех сантиметров и в пору идти за лопатой, расчищать огород.
В Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не исключают продолжения снегопада, прогнозируя в ближайшее время мокрый снег в горах Восточного Саяна.
По словам главы администрации Окинского района Матвея Мадасова, такое явление для середы лета — не удивительно.
— Такие у нас климатические условия, район по условиям приравнен к Крайнему Северу, — цитирует Мадасова ТАСС.