В Забайкалье продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в Забайкалье, где объявлен режим ЧС из-за паводков, продлено на 13 июля: синоптики прогнозируют сильные дожди и ливни на территории региона, рост уровня воды, наиболее интенсивный на реках восточных и северных районов, сообщает читинский гидрометцентр.

"13 июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. На реке Нерча у города Нерчинск возобновится подъём уровня воды на 50-80 см, уровень воды на пойме повысится", — говорится в сообщении.

По данным справочной службы департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, за прошедшие сутки на реках Амур, Шилка , Онон, Ингода, Витим уровень воды повысился на 10-122 сантиметра. На реке Чита в районе города начался спад, уровень снизился на 39 сантиметров, снижение уровня реки Ингода замедлилось. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на Ингоде ожидается подъем уровня воды, поскольку он уже наблюдается в верховьях реки.

МЧС края прогнозирует рост уровня воды в реках в шести районах Забайкалья.

Силами муниципалитетов в дачных кооперативах, расположенных в пригороде Читы на пойме реки Ингода, организована работа по оповещению граждан об опасности и возможном повышении уровня воды, им предложено покинуть свои дачные участки, пока такая возможность существует.

Паводок в районах Забайкальского края начался 8 июля с Шилкинского района. В Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — с 1936 года. В регионе разрушено или повреждено 27 мостов, в части домов отключены энерго— и водоснабжение, организована эвакуация жителей. Введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, на возмещение последствий паводков из краевого бюджета выделены 53 миллиона рублей, часть из которых пойдёт на компенсации пострадавшим — по 10 тысяч рублей на человека. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири, все они рассредоточены как по точкам ликвидации последствий наводнения, так и в тех местах, где ЧС прогнозируется. В пунктах временного размещения на вечер 11 июля оставалось 144 человека, из них 30 детей, 12 июля мэрия Читы отказалась назвать число пострадавших.