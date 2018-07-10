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Второй мегамост может стать тоннелем
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Второй мегамост может стать тоннелем 

Рамблер 1 час назад
Железнодорожный переход на остров Сахалин может пройти под водой, сообщает «Коммерсант».
В распоряжении газеты оказалось разработанное компанией «Российские железные дороги» техническое задание сооружения. Согласно ему, ж/д переход с материковой части России на Сахалин может пройти не через мост, как сообщалось ранее, а через тоннель под проливом Невельского.
>> Второму мегамосту в России дан старт
В настоящее время техзадание подразумевает реализацию либо одного, либо другого варианта. Кроме того, оно предлагает и оценку возведения ж/д перехода на японский остров Хоккайдо.
Собеседник издания в РЖД отметил, что сейчас компания проводит технико-экономическую оценку строительства.
О планах РЖД построить 585-километровый Сахалинский железнодорожный переход, в том числе шестикилометровый мост, стало известно в середине мая. Тогда СМИ писали, что строительство обойдется в 540,3 миллиарда рублей. Кроме того, еще 92 миллиарда могут быть потрачены на модернизацию путей на Сахалине, а еще 100 миллиардов — на возведение угольного терминала.
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