Второй мегамост может стать тоннелем

Железнодорожный переход на остров Сахалин может пройти под водой, сообщает «Коммерсант».

В распоряжении газеты оказалось разработанное компанией «Российские железные дороги» техническое задание сооружения. Согласно ему, ж/д переход с материковой части России на Сахалин может пройти не через мост, как сообщалось ранее, а через тоннель под проливом Невельского.

В настоящее время техзадание подразумевает реализацию либо одного, либо другого варианта. Кроме того, оно предлагает и оценку возведения ж/д перехода на японский остров Хоккайдо.

Собеседник издания в РЖД отметил, что сейчас компания проводит технико-экономическую оценку строительства.

О планах РЖД построить 585-километровый Сахалинский железнодорожный переход, в том числе шестикилометровый мост, стало известно в середине мая. Тогда СМИ писали, что строительство обойдется в 540,3 миллиарда рублей. Кроме того, еще 92 миллиарда могут быть потрачены на модернизацию путей на Сахалине, а еще 100 миллиардов — на возведение угольного терминала.