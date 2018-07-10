Организаторов несостоявшихся митингов будут карать штрафами

Госдуме обсудят законопроект о введении административной ответственности за непроведение согласованных публичных мероприятий.

10 июля члены Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрят законопроект, обязывающий организаторов митингов своевременно уведомлять органы исполнительной власти об отмене согласованных массовых мероприятий. Для нарушителей этого требования будут предусмотрены административные штрафы

По мнению авторов законодательной инициативы — группе депутатов от «Единой России» , ситуация, когда организатор подаёт заявку на проведение публичного мероприятия, получает одобрение властей, а затем в указанное время на месте событий ничего не происходит, недопустима. Парламентарии считают, что таким образом впустую расходуются бюджетные средства, необходимые для доставки и установки металлоискателей, обеспечения безопасности участников и прохожих, а также оплаты труда дежурящих на митинге полицейских и медиков.

В качестве примера такого рода злоупотреблений законодатели приводят историю россиянина, который в 2017 году подал 660 уведомлений о проведении в один день 660 митингов в одном и том же месте (каждую минуту новое мероприятие). Все мероприятия были согласованы, однако по факту ни одно не состоялось.

По мнению разработчиков инициативы, такие случаи носят «ярко выраженный провокационный характер» и должны влечь за собой административную ответственность организаторов. Поэтому с одной стороны законопроект обязывает организаторов митингов уведомить властей об отказе от мероприятия не позднее, чем за один день, а с другой — предусматривает для лиц, отменивших митинг и не уведомивших об этом органы исполнительной власти, денежные штрафы.

Для граждан размер штрафа составит от 5 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей. Соответствующие административные дела будут рассматривать районные суды.