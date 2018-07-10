Ещё
Организаторов несостоявшихся митингов будут карать штрафами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Организаторов несостоявшихся митингов будут карать штрафами 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Госдуме обсудят законопроект о введении административной ответственности за непроведение согласованных публичных мероприятий.
10 июля члены Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрят законопроект, обязывающий организаторов митингов своевременно уведомлять органы исполнительной власти об отмене согласованных массовых мероприятий. Для нарушителей этого требования будут предусмотрены административные штрафы
По мнению авторов законодательной инициативы — группе депутатов от «Единой России», ситуация, когда организатор подаёт заявку на проведение публичного мероприятия, получает одобрение властей, а затем в указанное время на месте событий ничего не происходит, недопустима. Парламентарии считают, что таким образом впустую расходуются бюджетные средства, необходимые для доставки и установки металлоискателей, обеспечения безопасности участников и прохожих, а также оплаты труда дежурящих на митинге полицейских и медиков.
В качестве примера такого рода злоупотреблений законодатели приводят историю россиянина, который в 2017 году подал 660 уведомлений о проведении в один день 660 митингов в одном и том же месте (каждую минуту новое мероприятие). Все мероприятия были согласованы, однако по факту ни одно не состоялось.
По мнению разработчиков инициативы, такие случаи носят «ярко выраженный провокационный характер» и должны влечь за собой административную ответственность организаторов. Поэтому с одной стороны законопроект обязывает организаторов митингов уведомить властей об отказе от мероприятия не позднее, чем за один день, а с другой — предусматривает для лиц, отменивших митинг и не уведомивших об этом органы исполнительной власти, денежные штрафы.
Для граждан размер штрафа составит от 5 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей. Соответствующие административные дела будут рассматривать районные суды.
«В последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий, выражающееся в том, что уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, которое по факту не проводится, — поясняют авторы законопроекта. — Проект федерального закона направлен на закрепление обязанности организатора в случае отказа от проведения публичного мероприятия уведомить об этом решении уполномоченный орган власти не позднее чем за один день до мероприятия, а также проинформировать об этом потенциальных участников мероприятия».
Парламентская газета: последние новости
Володин: по итогам слушаний по бюджетной политике могут быть внесены изменения в законодательство СМИ: самолёт лидера Северной Кореи замечен в аэропорту Владивостока Клинцевич прокомментировал заявление Фийона о статусе Крыма
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застройщики останавливают продажи жилья6
Цены взлетят: как Россия встречает рост НДС94
Россиянам «разрешили» сажать картофель101
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу703
Над Крымом нависла угроза439
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение