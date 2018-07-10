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В России отменят роуминг
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Проект о ликвидации роуминга в России прошел первое чтение 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: ТАСС
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России.
Депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли соответствующую инициативу на рассмотрение ГД в июне прошлого года.
Согласно пояснительной записке к документу, проект федерального закона направлен на отмену дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте.
"Представляется, что указанная норма является ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации и являющемся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи", — считают авторы проекта.
По мнению депутатов "Справедливой России", отмена национального и внутрисетевого роуминга будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов.
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