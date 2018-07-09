Ещё
Любителей повейпить приравняют к курильщикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России электронные сигареты будут регулировать антитабачным законом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что регулирование устройств для альтернативного курения не будет выделяться в отдельный закон. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Было принято решение, что это (рынок электронных средств доставки никотина) будет регулироваться одним законом, так называемым антитабачным законом", — сказал Евтухов.
>> В России повысилась акцизная ставка на сигареты
Ранее сообщалось, что экспертный совет при правительстве России выступил против приравнивания электронных сигарет к обычным в антитабачной концепции.
Как полагают эксперты, для инновационных никотиносодержащих продуктов необходимо ввести отдельное регулирование, а также "обеспечить возможность дальнейшей детализации правовых норм по мере появления новых данных об этих продуктах".
Газета.Ru: последние новости
Умер Александр Гергалов Медведев поздравил с 85-летием актрису Кириенко Сенцов рассказал о своем состоянии после 51 дня голодовки
Комментарии33  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза
Борис Джонсон ушел в отставку
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев233
В России отреагировали на уход Джонсона
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей124
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:05
Смертельная драка в Москве попала на видео
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение