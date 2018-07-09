Любителей повейпить приравняют к курильщикам

В России электронные сигареты будут регулировать антитабачным законом

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что регулирование устройств для альтернативного курения не будет выделяться в отдельный закон. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Было принято решение, что это (рынок электронных средств доставки никотина) будет регулироваться одним законом, так называемым антитабачным законом", — сказал Евтухов.

Ранее сообщалось, что экспертный совет при правительстве России выступил против приравнивания электронных сигарет к обычным в антитабачной концепции.

Как полагают эксперты, для инновационных никотиносодержащих продуктов необходимо ввести отдельное регулирование, а также "обеспечить возможность дальнейшей детализации правовых норм по мере появления новых данных об этих продуктах".