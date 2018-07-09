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NASA готовит 17-летнюю девушку к полету на Марс
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NASA готовит 17-летнюю девушку к полету на Марс 

Рамблер 16 минут назад
17-летняя американка Алисса Карсон собирается стать первым человеком на Марсе.
1/13  17-летняя Алисса Карсон из Хаммонда, штат Луизиана, хочет стать первым человеком, ступившим на красную планету
Фото:
2/13  Несмотря на юный возраст Алиссы, NASA готовит ее к профессии астронавта
Фото:
3/13  Она хочет войти в состав первой пилотируемой миссии на Марс в 2033 году
Фото:
4/13  В 2008 году Берт Карсон - отец Алиссы - записал ее в космический лагерь США (United States Space Camp). Она быстро стала первым человеком, прошедшим подготовку во всех трех лагерях NASA
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5/13  Через 5 лет Алисса стала первым человеком, который выполнил программу NASA Passport Program, посетив все 14 центров для будущих "космических туристов"
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6/13 
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7/13  Сама девочка признаётся, что на полет её вдохновила детская телепрограмма "Фантазёры", в которой пять друзей-животных отправляются в воображаемое приключение на Марс
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17-летняя Алисса Карсон из Хаммонда, штат Луизиана, хочет стать первым человеком, ступившим на красную планету. И у неё есть все шансы на то, чтобы воплотить свою мечту в реальность.
Несмотря на юный возраст Алиссы, NASA готовит ее к профессии астронавта. Она хочет войти в состав первой пилотируемой миссии на Марс в 2033 году.
В 2008 году Берт Карсон — отец Алиссы — записал ее в космический лагерь США (United States Space Camp). Она быстро стала первым человеком, прошедшим подготовку во всех трех лагерях NASA. Через 5 лет Алисса стала первым человеком, который выполнил программу NASA Passport Program, посетив все 14 центров для будущих "космических туристов".
Сама девочка признаётся, что на полет её вдохновила детская телепрограмма "Фантазёры", в которой пять друзей-животных отправляются в воображаемое приключение на Марс.
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