Киселев обвинил россиян в неспособности дожить до пенсии

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «Вестей недели» заявил, что многие мужчины в России не доживают до 60 лет из-за вредных привычек. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале «Россия 24».

Обсуждая пенсионную реформу, ведущий сказал, что сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 60, составляет 16 лет (до 76 лет).

«Продолжительность жизни в России по мировым меркам растет. Так что уже в ближайшие годы будет еще больше, чем 76», — заявил он.

При этом, по его словам, «до обидного мало мужчин доживают до 60-и». Ведущий заявил, что из ста тысяч до 60 лет доживают лишь 67 тысяч мужчин.

Причиной этих смертей становится «в основном не старость — а пьянство, курение, наркомания, лихая езда и ДТП, самострел, драки со смертельным исходом». Также Киселев заявил о «наплевательском отношении к технике безопасности и вообще презрении к смерти».

«Поэтому до 65 доживают в России лишь 57 мужчин из 100. Ну, и кто виноват? Сколько можно совершать ошибки, да еще и бахвалиться этим? Может, и нам — мужикам в России — пригодится перефразированная формула «Ранняя смерть — это ошибка в жизни»» — спросил Киселев.

Ранее РБК сообщал со ссылкой на расчеты ВШЭ , что в первом поколении россиян, которые должны будут выйти на пенсию в 65 и 63 года, до пенсии могут не дожить 17,4 процента мужчин и 6,5 процента женщин.

В июне правительство предложило поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас женщины в России выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.