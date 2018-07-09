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Патрушев осмотрел новый терминал аэропорта в Крыму
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Патрушев осмотрел новый терминал аэропорта «Симферополь» 

РИА Новости Крым 4 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в понедельник прибыл в Крым для участия в целевом выездном совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Патрушев прилетел в новый терминал аэропорта "Симферополь", где его встретил глава Крыма Сергей Аксенов и директор аэропорта Евгений Плаксин. Вместе они осмотрели новый аэровокзальный комплекс.
"Николай Патрушев отдельное внимание уделил зоне досмотра пассажиров. С гендиректором аэропорта Евгением Плаксиным и главой республики Крым Сергеем Аксеновым были обсуждены вопросы безопасности авиаперевозок, осуществляемых в регионе", — уточняется в сообщении.
Новый терминал был введен в эксплуатацию весной 2018 года, до начала летнего туристического сезона. Общий объем инвестиций в проект составил 32 миллиарда рублей. Это самый крупный инвестиционный проект, реализуемый в Крыму при участии частного капитала. В понедельник секретарь Совета Безопасности РФ начал рабочую поездку в Крым.
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