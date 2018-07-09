Патрушев осмотрел новый терминал аэропорта в Крыму

Патрушев осмотрел новый терминал аэропорта «Симферополь»

Патрушев прилетел в новый терминал аэропорта "Симферополь", где его встретил глава Крыма Сергей Аксенов и директор аэропорта Евгений Плаксин . Вместе они осмотрели новый аэровокзальный комплекс.

"Николай Патрушев отдельное внимание уделил зоне досмотра пассажиров. С гендиректором аэропорта Евгением Плаксиным и главой республики Крым Сергеем Аксеновым были обсуждены вопросы безопасности авиаперевозок, осуществляемых в регионе", — уточняется в сообщении.

Новый терминал был введен в эксплуатацию весной 2018 года, до начала летнего туристического сезона. Общий объем инвестиций в проект составил 32 миллиарда рублей. Это самый крупный инвестиционный проект, реализуемый в Крыму при участии частного капитала. В понедельник секретарь Совета Безопасности РФ начал рабочую поездку в Крым.