Патрушев осмотрел новый терминал аэропорта в Крыму

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в понедельник прибыл в Крым для участия в целевом выездном совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Патрушев прилетел в новый терминал аэропорта "Симферополь", где его встретил глава Крыма Сергей Аксенов и директор аэропорта Евгений Плаксин. Вместе они осмотрели новый аэровокзальный комплекс.
"Николай Патрушев отдельное внимание уделил зоне досмотра пассажиров. С гендиректором аэропорта Евгением Плаксиным и главой республики Крым Сергеем Аксеновым были обсуждены вопросы безопасности авиаперевозок, осуществляемых в регионе", — уточняется в сообщении.
Новый терминал был введен в эксплуатацию весной 2018 года, до начала летнего туристического сезона. Общий объем инвестиций в проект составил 32 миллиарда рублей. Это самый крупный инвестиционный проект, реализуемый в Крыму при участии частного капитала. В понедельник секретарь Совета Безопасности РФ начал рабочую поездку в Крым.