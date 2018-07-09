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Аэропорт Симферополя обслужил почти 2 млн пассажиров
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Аэропорт Симферополя обслужил 1,8 млн пассажиров за полгода 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Более 1,8 миллиона пассажиров обслужил аэропорт Симферополя с января по июнь текущего года, рост пассажиропотока в сравнении с первым полугодием 2017 года составил 4%, сообщила пресс-служба аэропорта.
"Пассажиропоток аэропорта Симферополь в январе-июне 2018 года составил 1886126 человек, что на 4% больше аналогичного периода 2017 года", — сообщили в аэропорту.
Количество взлетно-посадочных операций составило более 14,5 тысячи. В январе-июне в тройку лидеров по объему перевозок вошли "Уральские авиалинии", "Россия" и "Аэрофлот", совместно они перевезли 1,07 миллиона пассажиров.
Вылет и прилет всех рейсов с 16 апреля производится в новом терминале аэропорта Симферополь. С момента начала работы нового терминала его пассажирами стали более 1,1 миллиона человек.
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