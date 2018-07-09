Стало известно, куда ездят россияне с детьми

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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Названы самые популярные курорты России для отдыха с детьми в высокий сезон 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Сервис бронирования Tvil.ru определил самые популярные курорты России для семейного отдыха с детьми на море в "самый высокий" летний сезон, сообщается на сайте сервиса.
Рейтинг составлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 15 июля по 31 августа.
Возглавила рейтинг Феодосия (Крым), на втором месте оказалась Евпатория (Крым), на третьем — Сочи (Краснодарский край). Замкнули пятерку лидеров Анапа (Краснодарский край) и Ялта (Крым).
Также в десятку вошли Судак (Крым), Алушта (Крым), Ейск (Краснодарский край), Геленджик (Краснодарский край) и Севастополь (Крым).
По данным сервиса, дешевле всего обойдется аренда жилья в Судаке — 2087 рублей в сутки на семью, дороже всего — в Ялте — 2982 рубля. Средняя длительность отдыха на курортах составляет от 9 до 12 ночей.
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