МЧС предупредило о смерчах над Черным морем

МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем 14-16 июля

ГУМЧС по Краснодарскому краю предупреждает об опасности возникновения в ближайшие дни смерчей над Черным морем от Анапы до населенного пункта Магри.

"С вечера 14 и до 16 июля включительно над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей", — говорится в сообщении.

Ранее спасательное ведомство предупредило о вероятности сильных дождей с грозой, градом и ветром 20-25 метров в секунду в отдельных районах Краснодарского края и подъеме уровня воды в малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, а также юго-восточной территории региона и реках Черноморского побережья с вечера 13 до 16 июля включительно.