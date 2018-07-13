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МЧС предупредило о смерчах над Черным морем
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МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем 14-16 июля 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: CC0 / skeeze / tornado
ГУМЧС по Краснодарскому краю предупреждает об опасности возникновения в ближайшие дни смерчей над Черным морем от Анапы до населенного пункта Магри.
"С вечера 14 и до 16 июля включительно над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей", — говорится в сообщении.
Ранее спасательное ведомство предупредило о вероятности сильных дождей с грозой, градом и ветром 20-25 метров в секунду в отдельных районах Краснодарского края и подъеме уровня воды в малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, а также юго-восточной территории региона и реках Черноморского побережья с вечера 13 до 16 июля включительно.
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