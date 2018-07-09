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Россияне стали чаще отдыхать в Южной Корее
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Россияне стали чаще отдыхать в Южной Корее 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский турпоток в Южную Корею по итогам первых 6 месяцев 2018 года вырос на 15% по сравнению с показателем 2017 года, сообщает АТОР.
Как рассказали в Национальном офисе по туризму республики Корея в России, по предварительным данным за первое полугодие (январь-июнь) 2018 года страну посетило более 153 тысяч россиян. Также представители Национального офиса отмечают растущий интерес к направлению со стороны туроператоров.
"Пик посещения Южной Кореи — это весна и осень, а также период с июля по август, когда наступает пляжный сезон. Большинство туристов из центральных регионов России в летний период отдают предпочтение ближнемагистральным пляжным направлениям", — поясняет представитель одного из российских туроператоров.
Самыми запрашиваемыми направлениями Южной Кореи на лето-2018 стали Сеул (61% всех запросов на туры по направлению), Пусан (18%), Чеджу (14%) и Кенджу (5%).
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