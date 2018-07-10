ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу

Чемпионат мира по футболу не затмил пенсионную реформу

Футбольный чемпионат не отвлек внимание от пенсионной реформы — следствием этого стали падение рейтингов власти и нарастание социального пессимизма. Об этом говорится в июньском рейтинге устойчивости регионов фонда «Петербургская политика». При этом, несмотря на наличие недовольных проведением чемпионата, его позитивное восприятие доминировало, власти удалось избежать инцидентов. В то же время, считают эксперты, анонсированное правительством в июне повышение пенсионного возраста помешало праздничной эйфории. Как показывают данные социологов, футбол не смог перебить пенсионную повестку.

Реакцию региональных властей на реформу фонд классифицировал следующим образом: о полной солидарности с ней объявили 11 регионов, осторожно поддержали — 17, мягко дистанцировались — 15, перенесли акцент в пропаганде на социальные меры по компенсации последствий — два ( Москва Подмосковье ), в двух регионах — Марийской республике Хакасии — власть просто утратила инициативу. Но 24 региона, по оценке экспертов, уклонились от содержательной реакции, а еще в 14 регионах нет полной информации о реакции элит. В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал региональные парламенты за пассивность в обсуждении пенсионной реформы. Он заявил, что депутаты слишком рано ушли в отпуск и не спешат высказывать свое отношение к правительственному законопроекту (отзывы должны быть предоставлены до 19 июля).

Полностью прикрыться чемпионатом от негативных последствий реформы властям, конечно, не удалось, но первый удар был смягчен, считает политолог Аббас Галлямов . «Позитивная повестка не рухнула в одночасье, а медленно отступает. Решение об использовании футбола в качестве отвлекающего маневра было правильным с тактической точки зрения, но его одного явно недостаточно. Если других заготовок у властей нет, то рейтинги продолжат снижаться», — предупреждает он. Однозначно утверждать, что без чемпионата протест против реформы стал бы массовым, все же сложно: понятно, что лоялистам трудно сразу встать под знамена Алексея Навального , говорит эксперт. Но процесс начался и позитивные эмоции от футбола лишь смягчают его, считает Галлямов.

Бесспорно, власть рассчитывала спрятать пенсионную реформу за футбольными воротами и отчасти спрятала, рассуждает политолог Андрей Колядин . Но после эйфории наступает похмелье — и проблемы типа пенсионной реформы надо решать обширной и глубокой программой подготовки общества, говорит эксперт. В ней есть место и футболу, но ни один, даже самый большой праздник, не компенсирует угрозу обнищания для людей, уверен он.