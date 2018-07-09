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Медведев поздравил Кириенко с 85-летием
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Медведев поздравил с 85-летием актрису Кириенко 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко, которой 9 июля исполняется 85 лет.
В своем письме Медведев отметил таланты и женственность Кириенко.
"Вы — особенная актриса, необыкновенно искренняя, женственная, излучающая любовь. Многие годы ваш талант, редкое обаяние, уникальная способность быть естественной и убедительной восхищают людей", — написал глава правительства.
Зинаида Кириенко много снималась в советском кино 1950—1960-х годов. Первую широкую известность ей принесла роль Натальи в фильме режиссера Сергея Герасимова "Тихий Дон". Также играла в фильмах "Судьба человека", "Поэма о море", "Любовь земная". Исполнительница песен, президент Фонда энциклопедии имени Шолохова.
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