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Умер Бенеттон
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Умер Бенеттон 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: соцсети
Один из основателей итальянского модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон умер в итальянском Тревизо во вторник, 10 июля. Об этом сообщает WWD.
Бенеттон скончался в возрасте 74 лет от рака, с которым он боролся в течение последних шести месяцев.
Карло Бенеттон основал Benetton Group в 1965 году вместе с двумя братьями, Джильберто и Лучано, и сестрой Джулианой. Карло был самым младшим из них, в компании он занимал должность управляющего производством, в то время как Джулиана стала главным конструктором, Лучано — председателем компании, а Джильберто — ответственным за ее административную политику. Основная деятельность компании — производство собственной линии одежды.
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