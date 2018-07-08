В Симферополе открыли памятник Петру и Февронии

В Симферополе открыли памятник святым Петру и Февронии

Памятник святым Петру и Февронии открылся в Детском парке Симферополя в День семьи, любви и верности, передает корреспондент РИА Новости

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь во время открытия памятника святым Петру и Февронии в Детском парке в Симферополе. 8 июля 2018

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля в память о святых благоверных князьях Петре и Февронии — покровителях православной семьи.

Бронзовый памятник установлен на гранитном постаменте: Петр и Феврония стоят в ладье, держа в руках голубицу. На постаменте написано "Святые Петр и Феврония муромские чудотворцы покровители семьи и супружества". Монумент открыли в Детском парке Симферополя после семейного крестного хода, который провел митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Он поздравил собравшихся с праздником и благословил семейную пару из Симферополя, которые отметили 65-летие супружеской жизни.

На церемонии присутствовали представители властей города Мурома , которые доставили в Крым капсулу с муромской землей, ее положили в основание памятника. Участие в церемонии приняли руководитель общественного движения "Русское Единство" Елена Аксенова , представители администрации Симферополя, жители города.