Патриарх назвал любовь «основополагающим чувством» 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в День семьи, любви и верности богослужение в Свято-Троицком соборе Мурома. После службы он назвал чувство любви — основополагающим, которое позволяет человеку становиться лучше.
"Любовь есть самое возвышенное и самое великое чувство. Это особая реальность и особое состояние человеческой души", — сказал предстоятель.
Он раскритиковал современное киноискусство, предлагающее молодежи отрицательных персонажей в качестве объектов для подражания. Современные фильмы развивают чувство похоти и способность хитрить, отказываясь от одного объекта любви в пользу новых отношений, заявил Кирилл. По его мнению, именно от нравственного состояния человека зависит способность любить.
Кирилл также вручил Патриаршие знаки материнства десяти многодетным семьям Муромской, Владимирской и Александровской епархий. В их числе как семьи мирян, так и священнослужителей. Еще пять пар получили патриаршее благословение на вступление в брак у мощей святых Петра и Февронии Муромских. На память будущим молодоженам вручены иконы с ликами этих святых.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля с 2008 года по инициативе муромской молодежи. По легенде, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от проказы муромского князя Петра. Однако князь, вопреки обещаю, отказался жениться на простолюдинке. Однако болезнь вернулась, и Петр был вынужден вновь обратиться за помощью к Февронии. После чего они поженились, а затем приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония 8 июля по новому стилю. В этот день Русская Православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.