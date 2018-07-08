Россиянам дали надежду по Крыму

Политолог объяснил, почему США выгодно не признавать Крым российским

«Американцы не собираются упускать из виду тему Крыма, которая позволяет в любой момент продлевать санкции и даже увеличивать санкционный напор на нашу страну, когда им это вздумается. В исторической перспективе мы можем рассчитывать на потенциальное ослабление санкционного режима в отношении Крымского полуострова, но уж никак не на признание США его частью России. Понятно, что на сегодняшний день не в полномочиях американского президента решать вопрос антикрымских санкций. Нынешний хозяин Белого дома существенно ограничен в своих действиях в отношении России позицией конгресса США», — отметил эксперт.

Мезюхо добавил, что с одобрением Вашингтона или без него полуостров является частью России.

«Во-первых, крымчане не нуждаются в чьём-либо признании и ощущаются себя частью российского государства. Во-вторых, Крым научился жить в условиях санкций, обходить внешние экономические и политически ограничения со стороны стран Запада. В-третьих, продление ограничительных мер в отношении региона США и ЕС на сегодняшний день уже никак не отражается на жизни крымчан. На самом деле вопрос признания Крыма сейчас можно рассматривать как политический», — заключил Мезюхо.

Ранее Волкер прокомментировал заявление Трампа о признании Крыма частью России.

В конце июня американский лидер не исключил возможности признания полуострова российским.