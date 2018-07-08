Россиянам дали надежду по Крыму

Политолог Иван Мезюхо, комментируя RT заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера об отсутствии у Вашингтона планов признавать Крым российским, выразил мнение, что американская сторона продолжит вести политику ограничительных мер вне зависимости от позиции американского лидера Дональда Трампа.
«Американцы не собираются упускать из виду тему Крыма, которая позволяет в любой момент продлевать санкции и даже увеличивать санкционный напор на нашу страну, когда им это вздумается. В исторической перспективе мы можем рассчитывать на потенциальное ослабление санкционного режима в отношении Крымского полуострова, но уж никак не на признание США его частью России. Понятно, что на сегодняшний день не в полномочиях американского президента решать вопрос антикрымских санкций. Нынешний хозяин Белого дома существенно ограничен в своих действиях в отношении России позицией конгресса США», — отметил эксперт.
Мезюхо добавил, что с одобрением Вашингтона или без него полуостров является частью России.
«Во-первых, крымчане не нуждаются в чьём-либо признании и ощущаются себя частью российского государства. Во-вторых, Крым научился жить в условиях санкций, обходить внешние экономические и политически ограничения со стороны стран Запада. В-третьих, продление ограничительных мер в отношении региона США и ЕС на сегодняшний день уже никак не отражается на жизни крымчан. На самом деле вопрос признания Крыма сейчас можно рассматривать как политический», — заключил Мезюхо.
Ранее Волкер прокомментировал заявление Трампа о признании Крыма частью России.
В конце июня американский лидер не исключил возможности признания полуострова российским.