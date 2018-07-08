Крым отправит в хадж рекордное число паломников

"Рекордное число паломников от Крыма отправится в хадж в этом году. Всего посетить святые места смогут 600 человек. Список паломников уже сформирован", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, только в российском Крыму паломничество стало доступно для широкого круга крымских мусульман. "Это и ценообразование, и возможность вылета прямым рейсом, и многие другие преимущества", — подчеркнул Бальбек.