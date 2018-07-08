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Крым отправит в хадж рекордное число паломников
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Крым отправит в хадж рекордное число паломников 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Рекордное число крымских паломников — 600 человек — отправится в этом году в хадж в Мекку, сообщил член комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.
"Рекордное число паломников от Крыма отправится в хадж в этом году. Всего посетить святые места смогут 600 человек. Список паломников уже сформирован", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, только в российском Крыму паломничество стало доступно для широкого круга крымских мусульман. "Это и ценообразование, и возможность вылета прямым рейсом, и многие другие преимущества", — подчеркнул Бальбек.
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