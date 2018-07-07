«Вы за войну или нет?»: как Саманта Смит ездила в СССР

35 лет назад американская школьница Саманта Смит посетила СССР

7 июля исполняется 35 лет со дня визита в СССР американской школьницы Саманты Смит , которая написала письмо советскому лидеру Юрию Андропову . В своем послании она выражала тревогу по поводу возможного начала ядерной войны. Очаровательная Саманта сумела влюбить в себя многих и стала символом народной дипломатии в тяжелые времена противостояния СССР и США

Андропов пригласил Саманту и ее родителей посетить Советский Союз, прочитав ее письмо, где девочка с тревогой спрашивала его, выступает ли он против ядерной войны:

«Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если вы против, то, пожалуйста, скажите, как вы собираетесь не допустить войны?» — писала лидеру СССР в ноябре 1982 года 10-летняя американская школьница.

Саманта решила отправить Андропову письмо, увидев обложку популярного журнала Time , на котором был изображен портрет советского генсека. С момента прихода к власти Андропова, бывшего до этого главой КГБ, прошло несколько месяцев, и в США гадали, чего можно ожидать от нового лидера.

Несмотря на некоторую наивность письма, оно точно схватывало суть происходящего — в тот момент США и СССР активно наращивали гонку вооружений. За несколько месяцев до того, как Саманта написала свое письмо, президент США Рональд Рейган объявил о создании системы Стратегическая оборонная инициатива, которая подразумевала в том числе вывод оружия в космос.

Иван Курилла. Письмо было написано «в один из самых мрачных моментов в истории советско-американских отношений», напоминает в своей недавней книге «Заклятые друзья» профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

В беседе с «Газетой.Ru» Курилла вспоминает, что Смит стала для него «человеческим лицом Америки».

В адрес любого государственного деятеля приходит немало писем, но помощники Андропова схватились за письмо Саманты и донесли его содержание до главы СССР. Письмо было напечатано в «Правде» — главной газете страны, и это означало, что ему придали серьезное значение.

В апреле 1983 года Саманте пришел ответ советского лидера. В нем Андропов сравнил юную американку с героиней популярного и в СССР романа Марка Твена Том Сойер » «…ты смелая и честная девочка, похожая на Бэкки, подружку Тома Сойера».

Советский Союз не хочет войны, не собирается ни на кого нападать и предлагает «прекратить дальнейшее производство» ядерного оружия, писал Андропов. Большая часть его ответа была адресована даже не Саманте, а американскому истеблишменту. В письме Андропов напоминал, что СССР и США были союзниками в борьбе против нацизма, и заявлял, что СССР хочет жить в мире с такой «великой страной» как США.

Андропов также пригласил Саманту и ее родителей посетить СССР и побывать в «Артеке», в Крыму . Витрина советского детства, «Артек» был главным детским брендом СССР, и попасть в него было мечтой каждого советского ребенка.

После того как история с письмом получила огласку, Саманта стала настоящей звездой у себя в штате. Журналист одной из местных газет Джек Вейбл вспоминает, что школьница поразила его своей серьезностью: «Она отвечала на мои вопросы осень спокойно и здраво и в то же время сохраняла детскую непосредственность, которая может растопить сердце любого взрослого», — писал он.

Приглашение Андропова было принято, и в начале июля 1983 года Саманта с отцом и матерью прибыли в СССР.

Несмотря на то что, приглашая Саманту в СССР, советское руководство ставило своей целью использовать ее в пропагандистских целях, страна влюбилась в нее по-настоящему. Обаятельная девочка нравилась всем — и продавцам магазинов, и сердитым чиновникам, и милиционерам, а главное мальчикам, которые поголовно влюблялись в нее.

Тепло отнеслись к Саманте и в «Артеке», вспоминала ее вожатая Ольга Сахатова в статье, опубликованной на одном из сайтов, посвященных «Артеку»: «Саманта вела себя в лагере очень мило и естественно, ни капли „звездной болезни“. Зарядку по утрам делала, в море окуналась со всеми, визжала, как все. Ее первая реакция на море: „Ольга, что с водой? Она соленая! У нас в Мэне в озере вода пресная. “ Это мы исправить не смогли, да она потом и привыкла», — писала Сахатова.

Вместе с родителями Саманта побывала в Москве и Ленинграде, посетила обязательный Мавзолей и была в Большом Театре. Она также была принята космонавтом и общественным деятелем Валентиной Терешковой . Андропов, сославшись на занятость, не смог ее принять, однако поговорил с ней по телефону. Советский лидер к тому времени уже был тяжело болен.

Каждый день ее пребывания в СССР фиксировали американские журналисты. Журнал Smithsonian позже назвал ее «девочкой, которая прорвалась сквозь железный занавес».

Саманта Смит вряд ли могла остановить гонку вооружений и снизить градус противостояния, но ее слова о том, что «советские ребята такие же, как и мы», были встречены аплодисментами: «Я не думаю, что визит Саманты Смит произвел такой эффект, но он отразил настрой американцев, которые скептически относились к ядерной гонке», — отмечал в интервью изданию Smithsonian Марк Амбиндер, профессор журналистики в Университете Южной Калифорнии.

В США Саманта Смит вернулась уже настоящей звездой и даже делала интервью с кандидатами в президенты от демократов для канала Disney , среди которых были, в частности, Джесси Джексон и Джордж Макговерн . Ей также предложили роль в британском детктивном сериале Lime Street.

Жизнь Саманты трагически оборвалась 25 августа 1985 года, когда небольшой самолет, в котором она летела на съемки вместе с отцом Артуром, потерпел крушение из-за сложных погодных условий.

Ее мать Джейн Смит в заявлении для прессы сказала: «Я надеюсь, что Саманта и Артур помогли нам понять, насколько важен каждый из нас. Саманта не могла принять того, что люди должны быть жестоки друг к другу. Она была убеждена, что мир может быть достигнут и должен поддерживаться человечеством».

В СССР были потрясены гибелью Саманты — с соболезнованиями в адрес ее матери обратился новый советский лидер Михаил Горбачев . Американский президент Рональд Рейган сказал в своем послании, что американцы «сохранят в памяти Саманту, ее улыбку, ее идеализм и чистую, нетронутую ничем нежность ее души».

Почта СССР выпустила марку с изображением девочки, в ее честь по предложению школьников портового Ильичевска даже назвали судно: «Это имя хорошо сегодня известно всему прогрессивному человечеству», — писал в 1986 году журнал «Морской флот».

В этом же году между Горбачевым и Рейганом начались переговоры о ядерном разоружении, которые прошли в Женеве и исландском Рейкьявике

Джейн Смит создала Фонд Саманты Смит, который занимался молодежными обменами между советскими, а потом и российскими и американскими школьниками. В штате Мэн Саманте Смит установлен памятник, изображающий ее с голубем в руках. «Мэн гордится своей родной дочерью и помнит ее послание: „Один ребенок может сыграть важную роль, чтобы принести мир земле“, — говорится в посвящении, написанном на памятнике.