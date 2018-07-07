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Познер объяснил антироссийские настроения в Латвии
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Познер объяснил антироссийские настроения в Латвии 

Рамблер 7 июля 2018
Фото: ТАСС
В эфире программы «Встретились, поговорили» на радио Baltkom телеведущий Владимир Познер заявил, что считает неправильным решение властей Латвии о запрете обучения на русском языке в частных вузах, сообщается на сайте Познера.
Вместе с тем он отметил, что такие настроения в республике вполне объяснимы, так как русский язык ассоциируется здесь с Советским Союзом, частью которого, как подчеркивает Познер, Латвия никогда не хотела быть. И тем не менее язык здесь абсолютно не при чем. С таким же успехом можно было бы запретить немецкий, раз носителем его был лидер фашистов Адольф Гитлер, уверен телеведущий.
«Исторически так случилось, что независимое государство — Латвия, была практически, не то, чтобы продана, но отдана Советскому Союзу, в результате тайного протокола, подписанного Молотовым-Рибентропом в 1939. И введение советской армии лишило Латвию независимости, и в течение долгого времени Латвия была просто Советской республикой», — сказал он.
Познер рассказал, что часто приезжал в Латвию и общался с местным населением и понимал, что этим людям «совершенно не хочется быть частью Советского Союза».
«А русские, которые там были, ведь не учили латышский и не считали нужным это делать: «Пускай они говорят по-русски!»» — отметил он.
В итоге в Латвии накопились антирусские настроения.
«Они действительно накопились и я не считаю, что в этом виноваты латыши. Другое дело, что есть люди, которые этим играют и пользуются этим. Но само это настроение возникло не на пустом месте», — заявил Познер.
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