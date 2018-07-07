Познер объяснил антироссийские настроения в Латвии

В эфире программы «Встретились, поговорили» на радио Baltkom телеведущий Владимир Познер заявил, что считает неправильным решение властей Латвии о запрете обучения на русском языке в частных вузах, сообщается на сайте Познера.

Вместе с тем он отметил, что такие настроения в республике вполне объяснимы, так как русский язык ассоциируется здесь с Советским Союзом, частью которого, как подчеркивает Познер, Латвия никогда не хотела быть. И тем не менее язык здесь абсолютно не при чем. С таким же успехом можно было бы запретить немецкий, раз носителем его был лидер фашистов Адольф Гитлер, уверен телеведущий.

«Исторически так случилось, что независимое государство — Латвия, была практически, не то, чтобы продана, но отдана Советскому Союзу, в результате тайного протокола, подписанного Молотовым-Рибентропом в 1939. И введение советской армии лишило Латвию независимости, и в течение долгого времени Латвия была просто Советской республикой», — сказал он.

Познер рассказал, что часто приезжал в Латвию и общался с местным населением и понимал, что этим людям «совершенно не хочется быть частью Советского Союза».

«А русские, которые там были, ведь не учили латышский и не считали нужным это делать: «Пускай они говорят по-русски!»» — отметил он.

В итоге в Латвии накопились антирусские настроения.