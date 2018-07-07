Женщина родила на борту самолета

Женщина родила ребенка на борту самолета

«На борту самолета «Уральских авиалиний» сегодня родился мальчик. Полюбуйтесь на команду наших бортпроводников, которые приняли роды прямо во время полета», — сообщила авиакомпания на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Сообщается, что самолет выполнял рейс по маршруту Ош — Екатеринбург. После взлета одна из пассажирок пожаловалась на боли в спине и животе. Оказалось, что у нее начались схватки и уже отошли воды.

«Бригада бортпроводников быстро отреагировала и приняла роды прямо в воздухе. Через 15 минут на свет появился мальчик. Роды прошли успешно. Новорожденный и мама чувствовали себя хорошо», — говорится в сообщении.

Экипаж самолета решил вернуться в Ош, в аэропорту роженицу и младенца встретила скорая помощь, которая отвезла их в родильный дом.