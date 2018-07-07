Ещё
Женщина родила на борту самолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина родила ребенка на борту самолета 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ВКонтакте
Бортпроводники «Уральских авиалиний» приняли роды во время рейса Ош — Екатеринбург.
«На борту самолета «Уральских авиалиний» сегодня родился мальчик. Полюбуйтесь на команду наших бортпроводников, которые приняли роды прямо во время полета», — сообщила авиакомпания на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Сообщается, что самолет выполнял рейс по маршруту Ош — Екатеринбург. После взлета одна из пассажирок пожаловалась на боли в спине и животе. Оказалось, что у нее начались схватки и уже отошли воды.
«Бригада бортпроводников быстро отреагировала и приняла роды прямо в воздухе. Через 15 минут на свет появился мальчик. Роды прошли успешно. Новорожденный и мама чувствовали себя хорошо», — говорится в сообщении.
Экипаж самолета решил вернуться в Ош, в аэропорту роженицу и младенца встретила скорая помощь, которая отвезла их в родильный дом.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почему в России стали хуже относиться к Китаю В Минздраве назвали основные привычки долгожителей Минздрав спрогнозировал продолжительность жизни россиян в 2030 году
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак крупно опозорилась45
Крымский мост неожиданно опустел756
Бедствие в Сочи: экстремальные условия для сборной России138
Депутат «забыл» задекларировать 27 квартир жены349
Новое громкое задержание по трагедии в «Зимней вишне»13
Видео
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия
00:47
Новое громкое задержание по трагедии в «Зимней вишне»
Происшествия Пожары
01:39
Крымский мост неожиданно опустел
Общество
00:48
Собчак крупно опозорилась
Шоу-бизнес
01:02
У НАТО две беды — Трамп и Путин
В мире Статьи
01:39
Заблокированные в пещере дети написали письмо
В мире Азия
00:40
Близкие Задорнова клянчат деньги у народа
Шоу-бизнес
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение