В столице объявлен «жёлтый» уровень опасности

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Гидрометцентр предупредил москвичей о «желтом» уровне погодной опасности в воскресенье 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил в воскресенье, 8 июля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и дождя. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что дождь может пойти в Москве и Подмосковье с утра воскресенья, его продолжительность оценивается в 12 часов.
Ранее синоптики пообещали москвичам вечерние ливни. По их прогнозам в субботу, 7 июля, в Москве и Подмосковье может выпасть до 10% месячной нормы осадков, что составляет примерно 7-10 мм. Средняя месячная норма осадков на июль равна 94 мм.
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