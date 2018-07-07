В столице объявлен «жёлтый» уровень опасности

Гидрометцентр предупредил москвичей о «желтом» уровне погодной опасности в воскресенье

сайте ведомства. Гидрометцентр объявил в воскресенье, 8 июля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве Подмосковье из-за ветра и дождя. Об этом сообщается наведомства.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что дождь может пойти в Москве и Подмосковье с утра воскресенья, его продолжительность оценивается в 12 часов.

Ранее синоптики пообещали москвичам вечерние ливни. По их прогнозам в субботу, 7 июля, в Москве и Подмосковье может выпасть до 10% месячной нормы осадков, что составляет примерно 7-10 мм. Средняя месячная норма осадков на июль равна 94 мм.