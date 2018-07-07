Интеллект и овощи: что влияет на долголетие

На продолжительность жизни влияют два фактора: генетика и образ жизни. Долгожители имеют мало вредных привычек — как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы в зрелом возрасте. Об этом рассказала главный гериатр Министерства здравоохранения России , директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева

На продолжительность жизни влияют два фактора: генетика и образ жизни, рассказала главный гериатр Министерства здравоохранения России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

«Долголетие определяется двумя факторами: примерно на 20% — генетикой и около 80% — образом жизни. Долгожители имеют мало вредных привычек — как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы в зрелом возрасте. После выхода на пенсию продолжают интенсивно общаться, часто работают, занимаются какой-то общественной деятельностью. Как правило, это люди, которые употребляют много овощей и фруктов», — пояснила специалист.

По ее словам, имеет значение и наследственность: если в роду были долгожители, то у потомка есть шансы тоже им стать. Она добавила, что на продолжительность жизни может влиять интеллектуальная активность человека, передает RT.

«Чем более интеллектуально активен человек, чем больше он когнитивно функционирует, тем дольше живет и тем он более сохранен и здоров», — указала эксперт.

Кроме того, Ткачева заявила, что средняя продолжительность жизни россиян возрастет до 80,1 года к 2030 году. По ее словам, для мужчин она составит 75,8 года, а для женщин — 83,7 года. Ткачева отмечает, что в настоящее время появляются доказательства замедления старения людей.

В подтверждение она рассказала о прошедшем в Европе исследовании когнитивных функций людей, возраст которых составлял 50 лет в 2003-2004 годах и в 2013 году. В результате выяснилось, что родившиеся позже люди обладали более высокими когнитивными способностями.

Оказалось, что уровень 50-летнего человека в 2003 году соответствовал уровню 58-летнего человека в 2013 году.

В конце прошлого месяца журнал Science опубликовал результаты исследований команды ученых из Италии США , в которых значилось, что те, кому удалось дожить до 105 лет, могут немного расслабиться — после этого возраста риск смерти перестает увеличиваться, выяснила.

Согласно закону смертности Гомпертца, риск смерти экспоненциально возрастает по мере старения. Для людей в возрасте 30-80 лет каждые восемь лет риск смерти удваивается. Однако по достижении определенного возраста, похоже, это правило не действует.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Сапиенца в Риме собрали данные почти о 4000 итальянцев, которым в 2009-2015 годах исполнилось 105 лет. Как оказалось, по достижении этого возраста их риск смерти переставал расти. Так, к 105 годам шанс дожить до 106 составляет 50%. Однако таким же он остается и в 106, и в 107 лет — вплоть до 110.

Чуть ранее в журнале Social Psychological and Personality Science были опубликованы результаты американских исследователей из Университета штата Огайо, согласно которым религиозность продлевает жизнь.

Ученые проанализировали данные о 1100 жителях 42 крупных городов США. Даже после поправок на пол, социальный статус и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни, оказалось, что религиозные люди в среднем жили на 3,8 года дольше.

Частично такие результаты объяснялись тем, что религиозные люди чаще занимались волонтерством и были членами различных общественных организаций. Однако дальнейший анализ показал, что разница в продолжительности жизни зависит и от того, как в населенном пункте относятся к неверующим.

Так, в религиозных городах, где соответствие социальным нормам было важно, она была максимальна. Там же, где соответствовать социальным нормам было необязательно, разница в продолжительности жизни исчезала.

Исследователи подчеркивают, что результаты исследования предварительные и пока неясно, оказывает ли религиозность положительное влияние на здоровье или же люди с хорошим здоровьем более склонны обращаться к религии.

В мае глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в будущем возраст до 30 лет будет рассматриваться как детство. По ее словам, во время Великой Отечественной войны детство длилось до 14 лет, в 60-е оно продолжалось до 16 лет, а в настоящее время длится до 21 года. Глава ведомства сказала, что в перспективе возраст детства будет 25-30 лет.

Министр подчеркнула, что для достижения такого результата необходимо проявлять заботу о людях с рождения.

«Если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет», — заявила Скворцова.

В феврале нынешнего года ученые определили, люди с каким весом живут дольше всего. Исследованием занимались специалисты Бостонского университета. Эксперты поставили перед собой задачу определить вес человека-долгожителя. В своих исследованиях они отталкивались от наличия жира в организме, передает ФАН.

Известно, что его чрезмерное количество пагубно сказывается на здоровье человека, однако оставалось секретом, где именно лежит та грань, которая отделяет нормальный объем жира от патологического. По мнению американских ученых, «самой высокой продолжительностью жизни могут похвастаться люди, у которых индекс массы тела приближается к избыточному, но немного не дотягивает до него».

В декабре прошлого года американские и итальянские ученые также сообщали о раскрытии секрета долгой и счастливой жизни. Рецептом поделились долгожители, которые главными в жизни назвали позитивное отношение к жизни, трудолюбие, упорство и крепкие связи с семьей, религией и родной землей, передает НСН.