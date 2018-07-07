Ещё
Сенцов рассказал о своем состоянии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенцов рассказал о своем состоянии после 51 дня голодовки 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: ТАСС
Задержанный в России украинский режиссер Олег Сенцов в письме из колонии рассказал о состоянии своего здоровье по прошествии 51 дня голодовки. Фотографию письма опубликовала актриса Римма Зюбина в своем фейсбуке.
"Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам", — написал Сенцов.
Он отметил, что его здоровье каждый видит так, как "хочет".
Также он подробно рассказал Зюбиной о продолжительной процедуре отправки писем из колонии и попросил ее не беспокоиться, если они задерживаются.
Ранее сообщалось, что Сенцов может стать частью обмена осужденными России и Украины.
Газета.Ru: последние новости
Умер Валерий Ганичев Умер Александр Гергалов В Москве в пятницу ожидается до +24°С
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу179
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Россия предрекла обвал цен на нефть21
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа89
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение