Сенцов рассказал о своем состоянии после 51 дня голодовки

Задержанный в России украинский режиссер Олег Сенцов в письме из колонии рассказал о состоянии своего здоровье по прошествии 51 дня голодовки. Фотографию письма опубликовала актриса Римма Зюбина в своем фейсбуке.

"Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам", — написал Сенцов.

Он отметил, что его здоровье каждый видит так, как "хочет".

Также он подробно рассказал Зюбиной о продолжительной процедуре отправки писем из колонии и попросил ее не беспокоиться, если они задерживаются.