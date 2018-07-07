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Названы основные привычки долгожителей
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В Минздраве назвали объединяющие долгожителей привычки 

RT на русском 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
Главный гериатр Министерства здравоохранения России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва в беседе с RT назвала привычки, которые объединяют долгожителей.
По её словам, долголетие определяется двумя факторами: примерно на 20% — генетикой и около 80% — образом жизни.
«Они имеют мало вредных привычек — как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы уже в продвинутом возрасте. После выхода на пенсию продолжают активно общаться, часто — продолжают работать, занимаются какой-то общественной деятельностью. Как правило, это люди, которые употребляют много овощей и фруктов. И, конечно, имеет значение наследственность: если в роду есть долгожители, то у вас есть шансы тоже стать долгожителем», — сказала Ткачёва.
Она добавила, что на продолжительность жизни может влиять интеллектуальная активность человека.
«Чем более интеллектуально активен человек, чем больше он когнитивно функционирует, тем он больше живёт и тем он более сохранен, более здоров», — пояснила главный гериатр Минздрава.
Ранее СМИ сообщили о том, что в Минздраве прогнозируют увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 году.
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