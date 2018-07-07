Путин поздравил Новокузнецк с 400-летием

Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летним юбилеем города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летием города. В поздравительной телеграмме, размещенной в субботу на сайте Кремля, глава государства отметил роль города в экономическом развитии страны.

"Основанный в далеком 1618 году на берегу реки Томи, долгое время он обеспечивал надежную защиту рубежей страны, а в дальнейшем играл важную роль в освоении Сибири. Вы по праву можете гордиться многими поколениями земляков, которые развивали Кузбасс, строили предприятия, жилые дома, школы, объекты транспортной, энергетической инфраструктуры. Своим самоотверженным трудом укрепляли экономику страны", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что Новокузнецк сегодня представляет собой большой современный город, крупный центр металлургической, угледобывающей промышленности.

"Отрадно, что вы с уважением относитесь к славной истории родного края, реальными делами и начинаниями содействуете его благополучию", — добавил он.