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Путин поздравил Новокузнецк с 400-летием
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Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летним юбилеем города 

ТАСС 7 июля 2018
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летием города. В поздравительной телеграмме, размещенной в субботу на сайте Кремля, глава государства отметил роль города в экономическом развитии страны.
"Основанный в далеком 1618 году на берегу реки Томи, долгое время он обеспечивал надежную защиту рубежей страны, а в дальнейшем играл важную роль в освоении Сибири. Вы по праву можете гордиться многими поколениями земляков, которые развивали Кузбасс, строили предприятия, жилые дома, школы, объекты транспортной, энергетической инфраструктуры. Своим самоотверженным трудом укрепляли экономику страны", — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что Новокузнецк сегодня представляет собой большой современный город, крупный центр металлургической, угледобывающей промышленности.
"Отрадно, что вы с уважением относитесь к славной истории родного края, реальными делами и начинаниями содействуете его благополучию", — добавил он.
Новокузнецк — старейший город в Кемеровской области, основанный в 1618 году как острог возле впадения реки Кондомы в реку Томь. В 1689 году Кузнецк получил статус города, стал центром обширного края. С 1961 года стал называться Новокузнецк.
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