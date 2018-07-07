«Большая» уха и угощения из яранги: Дальний Восток отметит День рыбака

Дальневосточные регионы России в эти выходные отпразднуют День рыбака гуляниями, традиционным обрядом в честь морских богов, дискотеками, фейерверком и наваристой ухой, в том числе по старинным рецептам.

День рыбака — профессиональный праздник работников рыболовной отрасли, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 8 июля, однако в ряде регионов из-за возможной непогоды празднование перенесли на субботу, 7 июля.

Обряды в Охе и дискотека на Курилах

Корсакове, Холмске, Главный праздник сахалинцев и курильчан празднуют во всех населенных пунктах островов — где-то в субботу, где-то в воскресенье. Главные торжества пройдут в рыбацких городах — Невельске Поронайске , Охе. Кроме традиционных праздничных концертов, награждений и сахалинской ухи, островитян ждут спортивные состязания.

Невельчане соберутся на морском побережье у села Лопатино. Турниры по пляжному волейболу и пляжной борьбе обещают победителям солидные призы от регионального фонда "Родные острова". В Невельске покажут представление "Переполох в подводном царстве" и проведут конкурс "Рыбак рыбака видит издалека".

Охинцы отметят праздник на берегу залива Помрь, где проведут обряд в честь морских богов: их задобрят и поблагодарят за большой улов. В Корсакове будет организована выставка моделей судов рыбодобывающего флота Базы океанического рыболовства, а вечером ожидается танцевальный флешмоб. На курильском острове Итуруп праздник завершится дискотекой под хиты 90-х.

Долинске праздник отметят в субботу на морском побережье. Гвоздем программы станет шестиметровый столб с ценным призом на верхушке. Праздник завершится дискотекой и фейерверком.

Большая уха

Жители Чукотки отметят День рыбака 7 июля недалеко от Анадырского лимана на площадке культурно-досугового отдела села Тавайваам. Праздник начнется после полудня театрализованным представлением. Его откроют сказочные персонажи Чешунка, Булька и пират Ханг. Зрителей ждут веселые конкурсы, аттракционы и спортивные состязания.

По сложившейся традиции хозяйка яранги угостит жителей и гостей столицы Чукотки ухой из свежевыловленной рыбы и свежезаваренным горячим чаем. Завершатся гуляния дискотекой под открытым небом.

Петропавловске-Камчатском День рыбака также отпразднуют 7 июля. Гостей будут угощать "большой" камчатской ухой, для которой заготовили 400 килограммов отборной свежей рыбы. Это палтус, нерка, горбуша и чавыча — уловы предоставили местные рыболовецкие предприятия. Всего гостей ждет 1200 литров ухи более чем на 3 тысячи порций.

Во время праздника в центре Петропавловска-Камчатского будут работать четыре полевые кухни. Все желающие смогут отведать уху бесплатно. Одну из кухонь откроют на территории этнокультурного стойбища на берегу Култучного озера. Там уха будет приготовлена по старинному рецепту коренных народов Камчатки.

Перед угощениями гости встретят Нептуна со свитой и посмотрят праздничный концерт. В 22.30 состоится традиционный салют.

Нептун и морской бой

Магадане в субботу в зоне отдыха "Горняк" пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню рыбака. Программа обещает быть насыщенной. В 12.30 начнется концерт духовой и эстрадной музыки, а самые маленькие магаданцы смогут поучаствовать в игре "Морской круиз". Пройдет выставка работ объединения "Узор" и мастер-классы по декоративному творчеству. Гости праздника смогут не только купить различные сувениры, но и отведать угощения.

Гвоздем праздника станет традиционное появление морского владыки Нептуна, который прибудет на берег в окружении русалок. Лучшие представители рыбоперерабатывающей отрасли региона в этот день получат заслуженные награды.