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Фитнес-инструкторов возьмут под контроль
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В ОП РФ заявили о необходимости ввести профессиональные стандарты для фитнес-инструкторов 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Профессиональные стандарты для фитнес-индустрии, которые позволят защитить население от услуг непрофессионалов, могут появиться через год. Об этом сообщила в пятницу ТАСС директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.
"Я надеюсь, что уже через год фитнес-индустрия сможет получить свой профессиональный стандарт, и в фитнес-клубе станет невозможно работать без профессионального соответствия и без специализированного образования. Большая часть проблемы в том, что сейчас непрофессиональные фитнес-инструкторы, с одной стороны от того, организму дают неправильные нагрузки, а вторая часть проблемы в том, что не умеют оказать помощь на месте", — сказала собеседница агентства.
Тема необходимости профессиональных тренеров в сфере фитнес-индустрии впервые была поднята в 2017 году на круглом столе в Ульяновске, затем этот вопрос обсуждался в декабре 2017 года в Общественной палате РФ.
"Мы пришли к выводу о том, что необходимо сформировать профессиональные стандарты инструктора по фитнесу разных уровней — от инструктора в зале до персонального тренера. Не аттестовывать клубы или не заниматься их лицензированием и аккредитацией, что имеет достаточно серьезный коррупционный сегмент, поэтому об аттестации или лицензировании никак не могли договориться, как клубы, так и спортивные чиновники, а идти по принципу, что в этом клубе должны работать спортивные профессионалы", — уточнила Истягина-Елисеева.
Собеседница агентства также добавила, что потребовались изменения в законодательство. После поправок законодательно будет закреплено название "фитнес-индустрия" и "фитнес-инструктор". Параллельно разрабатываются профессиональные стандарты для этой сферы.
"По факту вся деятельность фитнес-индустрии сейчас лежит вне правового поля", — пояснила Истягина-Елисеева.
По ее словам, случаи травм в фитнес-индустрии нередки.
"Я считаю, что внедрение профессиональных стандартов станет защитой для качественного и для добропорядочного бизнеса от фитнес-нелегалов. Те же клубы, кто не пожелает соответствовать этим требованиям, и не жалко, что они закроются. Здоровья населения тут гораздо дороже", — уточнила она.
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