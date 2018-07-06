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Отсрочку от призыва решили изменить
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В Госдуму внесен проект закона о предоставлении отсрочки от призыва 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Проект закона о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу гражданам, имеющим на иждивении трех детей и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.
Законодательная инициатива о внесении изменений в статьи 17 и 18 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" предложена депутатом Госдумы Александром Терентьевым ("Справедливая Россия").
"Законопроектом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим на иждивении трех детей и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель", — говорится в пояснительной записке.
Автор инициативы поясняет, что аналогичный подход законопроектом предлагается применить к гражданам женского пола и военнослужащим-женщинам.
"Законопроект направлен на социальную поддержку многодетных семей, материнства и детства", — отмечается в документе.
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