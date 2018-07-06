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Умер заслуженный артист России
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Умер Александр Гергалов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: mariinsky.ru
Баритон Мариинского театра Александр Гергалов скончался на 63 году жизни, сообщается на сайте театра.
«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни скончался ведущий солист оперной труппы, заслуженный артист России, народный артист республики Северная Осетия-Алания, баритон Александр Васильевич Гергалов. 5 июля ему исполнилось бы 63 года», — говорится в сообщении.
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Гергалов получил образование в Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1991 года служил в Мариинском театре, где исполнял роли Онегина в «Евгении Онегине», Андрея Болконского в «Войне и Мире», Щелкалова в «Борисе Годунове», Елецкого в «Пиковой даме», Альмавивы в «Свадьбе Фигаро» и др.
О дате и месте захоронения будет объявлено позже.
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