Умер заслуженный артист России

Умер Александр Гергалов

Баритон Мариинского театра Александр Гергалов скончался на 63 году жизни, сообщается на сайте театра.

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни скончался ведущий солист оперной труппы, заслуженный артист России, народный артист республики Северная Осетия-Алания, баритон Александр Васильевич Гергалов. 5 июля ему исполнилось бы 63 года», — говорится в сообщении.

О дате и месте захоронения будет объявлено позже.