Ещё
В Москве ожидается облачная погода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве ожидается облачная погода 

ТАСС 7 июля 2018
Фото: ТАСС
Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в субботу в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет плюс 20-22 градуса, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер юго-западный от 5 до 10 м/с.
Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.
В ночь на 8 июля температура воздуха в Москве опустится до 13-15 градусов, вероятность осадков сохранится.
В Подмосковье в субботу днем — от 18 до 23 градусов тепла, ночью — от 10 до 15 градусов выше нуля.
ТАСС: последние новости
Скончался солист оперы Мариинского театра Александр Гергалов Россияне отпразднуют День семьи, любви и верности Патриарх Кирилл назвал любовь самым возвышенным и великим чувством
Комментарии1006  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры60
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»63
На Украину надвигается катастрофа343
Россию обвинили в попытке переманить Турцию69
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение