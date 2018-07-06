Матвиенко рассказала о тысячах школ без теплых туалетов

Матвиенко рассказала о двух тысячах школ без теплых туалетов

Глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что более 2 тыс. российских школ не имеют теплых туалетов. Об этом сообщает РИА "Новости". "У нас более 2 тыc. школ, не имеющих теплых туалетов. Дмитрий Анатольевич (премьер-министр Дмитрий Медведев), это катастрофа, это бесплодие. С детства, потом девочки и мальчики страдают бесплодием…", — сказала Матвиенко. Она подчеркнула, что Совфед предметно занялся этой проблемой. Премьер-министр отметил, что это задача регионов. Ранее официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство озабочено качеством продуктов питания в детских образовательных учреждениях. Она также подчеркнула, что Россельхознадзор информировал Роспотребнадзор по каждому случаю выявления фальсификата и просил принять меры по изъятию некачественной продукции из оборота.