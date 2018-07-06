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Матвиенко рассказала о тысячах школ без теплых туалетов
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Матвиенко рассказала о двух тысячах школ без теплых туалетов 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что более 2 тыс. российских школ не имеют теплых туалетов. Об этом сообщает РИА "Новости".
"У нас более 2 тыc. школ, не имеющих теплых туалетов. Дмитрий Анатольевич (премьер-министр Дмитрий Медведев), это катастрофа, это бесплодие. С детства, потом девочки и мальчики страдают бесплодием…", — сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что Совфед предметно занялся этой проблемой. Премьер-министр отметил, что это задача регионов.
Ранее официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство озабочено качеством продуктов питания в детских образовательных учреждениях.
Она также подчеркнула, что Россельхознадзор информировал Роспотребнадзор по каждому случаю выявления фальсификата и просил принять меры по изъятию некачественной продукции из оборота.
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