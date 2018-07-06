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Умерла Ганна Ганевская
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Умерла Ганна Ганевская 

Рамблер 1 час назад
Фото: Телекомпания СГУ ТВ
Заслуженный художник России, художник-постановщик по костюмам концерна «Мосфильм» Ганна Ганевская умерла в возрасте 91 года. Сообщение о кончине Ганевской появилось на сайте Союза кинематографистов РФ.
Ганна Ганевская работала на «Мосфильме» с 1957 года. В ее фильмографии — около 20 картин, в том числе «Воскресение» (реж. М. Швейцер, 1960), «Живые и мертвые» (реж. А. Столпер, 1964), «Егор Булычев и другие» (реж. С. Соловьев, 1971), «Идеальный муж» (реж. В. Георгиев, 1980), «Любимая женщина механика Гаврилова» (реж. П. Тодоровский, 1981), «Ищите женщину» (реж. А. Сурикова, 1982), «Мать» (реж. Г. Панфилов, 1990) и другие.
Ганевская трижды становилась лауреатом премии «Ника» за лучшую работу художника по костюмам за фильмы «Незримый путешественник» в 1980 году, «Скверный анекдот» в 1988 году и «Мать» в 1991 году.
Прощание с Ганной Ганевской состоится 7 июля в 11 часов в московской Городской клинической больнице № 4.
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