С начала месяца выпало 20% месячной нормы осадков

20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве с начала месяца

В июле погода неустойчива, температура воздуха едва достигает нормы.

С начала июля в Москве выпало 20 процентов от месячной нормы осадков, что составляет 18,2 миллиметра.

Синоптики отмечают, что в июле погода в столице довольно неустойчива. Холодная температура воздуха, которая едва достигает июльской нормы, сопровождается дождями.

В четверг, 5 июля, в Москве и области прошли дожди. В столице за день выпало не больше 1 мм осадков, а в городе Сергиев Посад количество осадков достигло 16 мм. Прошедшей ночью существенных дождей не было, по данным ВДНХ добавилось только 0,3 мм.

— В итоге за июльские дни в Москве выпало 18,2 мм, что составляет 20% от месячной нормы, — пояснили «Метеоновости».