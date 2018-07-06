Иностранцы-карманники объявили охоту на москвичей

Москвичей во время чемпионата мира по футболу 2018 года грабят главным образом иностранцы. Об этом « Московскому комсомольцу » заявил «лучший» карманник Советского Союза.

«Все, кто ворует сегодня — залетные», — уверен Заур Зугумов, известный в криминальном мире как Золоторучка.

По его словам, российские карманники, которым «равных в мире нет», никогда не «работают» в центре Москвы , зная, что именно там сосредоточена «вся контора», то есть полиция. Иностранцы же, не зная этого, грабят и попадаются даже у стен Кремля.

Также 11 раз судимый Зугумов уверен, что «впечатляющие» показатели столичных правоохранителей по задержаниям карманников во время мундиаля достигнуты в том числе за счет «провокаций», например, подброшенных на землю смартфонов, поднимая которые, иностранцы тут же оказываются задержанными.

«Так повышалась раскрываемость во все времена», — объяснил Золоторучка.

Кроме того, «лучший» карманник Советского Союза, отсидевший 25 лет за кражи, посоветовал москвичам «универсальный» способ, как не стать жертвой карманников — всегда носить кошелек в стеклянной банке.