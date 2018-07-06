Соловьев поспорил с Рубинштейном о сборной России

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на неоднозначное высказывание поэта и публициста Льва Рубинштейна . Тот заявил, что не может радоваться победам отечественных футболистов, потому что не признает их "нашими".

Такое мнение Рубинштейн выразил в своей колонке на сайте The Insider. По его словам, ему не дано счастье "возбуждаться от чужих спортивных побед и поражений". При этом публицист подчеркнул, что не оговорился.

"Именно от чужих, потому что если даже эти "наши" и говорят на одном со мной языке, и если на обложках моего и их паспортов и изображен один и тот же герб, считать их лишь на этом основании "нашими" я никак не могу", — написал он.

А от выражения "наши парни" его тошнит, отметил литератор.

Такое смелое заявление вызвало настоящий скандал. Пользователи Сети осудили автора за такие слова в адрес футболистов российской сборной.

В их числе — и Владимир Соловьев.

"Человек пропустил замечательную возможность промолчать", — прокомментировал журналист реплику поэта в Twitter.

Большинство комментаторов разделили его мнение.

"А промолчал бы, до сих пор за умного бы считали", "Лучше б молчал. Не важно какой страны у нас паспорта, важно то, что у нас русские корни", "Среди мозговых извращенцев новый тренд — пиариться на футболе, изрыгая помои на головы российских болельщиков!", — резко осудили Рубинштейна пользователи соцсети.

Ранее произошел еще один грязный скандал, касающийся ЧМ-2018. Экс-руководитель по связям с общественностью и госорганами сети гипермаркетов "Леруа Мерлен" Галина Панина заявила в Facebook, что якобы пьяные российские фанаты сожгли в Подмосковье девушку. Также она добавила, что в комментариях к публикации "вскрывает ватку и удаляет". Для знакомых с сетевым жаргоном людей эта фраза читается как "нахожу излишне патриотически настроенных людей и блокирую их".